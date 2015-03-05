“الصحة” تطرح مشروعات استثمارية جديده بتكلفة 1.4 مليار جنيه

أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، اعتزام الوزارة طرح مشروعين لتصنيع الحقن الآمنة ذاتية التدمير ، ومشتقات الدم محلياً باستثمارات تصل إلي 1.4 مليار جنيه، وذلك تماشياً مع خطة الدولة في طرح استثمارات جديده بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ في الفترة من ١٣-٣-٢٠١٥ الى ١٥-٣-٢٠١٥.

وقال عدوي أن المشروع الأول لتصنيع الحقن الآمنه ذاتية التدمير ، و التى تستخدم مرة واحدة فقط للحقن و تمنع إنتقال العدوي من الأمراض الأخري ، سيقام علي مساحة 7800 متر تملكها الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ” فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر ، وتبلغ استثماراته 52 مليون دولار أى بما يعادل “400 مليون جنيه مصري”، وذلك وفقاً لدراسة جدوي المشروع.

و أوضح الوزير أن المصنع الجديد ينفذ بالشراكة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية “فاكسيرا ” وشركتي جلوبال نابي ونيوميد للتجهيزات الطبية ، حيث تمتلك فاكسيرا أرض المشروع ، وتمتلك الشركات الاخري تكنولوجيا التصنيع، مشيراً إلى أن المصنع يضم 10 خطوط إنتاج و يستهدف كل خط تصنيع 50 مليون سرنجة ذاتية التدمير بما يقدر بـ 500 مليون سرنجه سنويا.

وتابع أن المشروع سينفذ علي 3 مراحل تبدأ عام 2016 وتنتهي في العام المالي 2021/2020 حيث سيتم تشغيل 3 خطوط للإنتاج في المرحله الأولي بطاقة 150 مليون سرنجه ، وترتفع في المرحلتين الثانية والثالثة لتشغيل باقي الخطوط ، كما يلبىى المصنع احتياجات السوق المحلي من الحقن الامنه والسوق الافريقي الذي يفتقر لهذه السرنجات ، وتنتشر فيه الامراض الناتجه عن العدوي مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ” “B & C و الإيدز.

أما المشروع الثاني فيتعلق بإنشاء مصنع لانتاج المستحضرات الصيدلانية من مشتقات الدم و البلازما محلياً ، و لفت الوزير إلى أن هذا المشروع تتجاوز تكلفته الاستثمارية مليار جنية ، وينفذ علي 3 مراحل علي مدار 3 سنوات ، ويوفر 60 % من احتياجات مصر من مادة “الألبيومين ” الضرورية لأدوية فيروسى ” B & C “، وعلاج مرضي الفشل الكلوي والسرطان ، وأشار الي أن المشروع يتضمن إنشاء 10 مراكز لتجميع البلازما وفقا للمعايير العالميه بقدرة 12 ألف و 600 لتر سنويا ، وتصل أرباح المركز الواحد 26 مليون جنيه سنويا .

و أضاف عدوى أن وزارة الصحة بصدد إنشاء نظام معلوماتي لإدارة الخدمات الصحية في مصر لتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات المصرية، حيث يتيح النظام الإستخدام الأفضل لتكنولوجيا المعلومات بما يحدد احتياجات كل مستشفي والأماكن الأكثر إحتياجا للأجهزة والمستلزمات الطبية، وفي سبيل تحقيق ذلك ستوقع وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع شركة جنرال الكتريك “GE”.

وأكد الوزير بأن المؤتمر سيشهد أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سعودية بلجيكية يستهدف التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ،باستخدام تكنولوجيا حديثة ( الميكرويف) ، وذلك دون استخدام المحارق الملوثة للبيئة ، حيث تستخدم الشركة أساليب حديثة لمعالجة النفايات الطبية واعادة تدوير الناتج واستخدامه كوقود في صناعة الأسمنت .