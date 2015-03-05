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وزير الاستثمار يدعو التشيك لزيادة استثماراتها فى مصر

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وزير الاستثمار يدعو التشيك لزيادة استثماراتها فى مصر وزير الاستثمار يدعو التشيك لزيادة استثماراتها فى مصر
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما توفره من فرص عمل ونقل للتكنولوجيا وتدريب العاملين المصريين عليها، كما تسهم بشكل كبير فى رفع معدل النمو، كما تعمل المشروعات الناجحة العاملة فى على الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم مصنعا لإنتاج الأقمشة بـ6 أكتوبر، بمشاركة فيرونيكا سميجولوفا سفيرة التشيك بالقاهرة وجان كوريل المستشار التجارى بسفارة التشيك ورئيس مجلس إدارة الشركة.

التوسع فى المناطق الصناعية

وأشار أشرف سالمان إلى أهمية التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية لما تقدمه من مميزات تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى فى العملية الإنتاجية، موجهاً الدعوة للقائمين على المصنع بالتوسع وزيادة استثماراتهم فى مصر وتصدير إنتاجهم واعتبار مصر مركزاً اقتصادياً فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الاستثمار، أن مصر دولة تتوافر بها كافة عناصر الإنتاج من الموارد البشرية والطبيعية والمواد الخام، بجانب جهود ترتيب البيت داخلياً من الإطار التشريعى المنظم لمناخ الاستثمار، كما أنها دولة محورية فى مسارات التجارة العالمية وبها سوق محلى كبير يزداد سنوياً، بالإضافة إلى سوق عالمى يصل إلى 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات التجارة الموقعة مع الشركاء الدوليين.

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