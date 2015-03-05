جنبلاط يرفض التدخل فى شئون سوريا ولكنه يجدد تمسكه بدعم ثورتها

جدد الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى تمسكه بموقفه الثابت الداعم للثورة السورية فى مواجهة ماوصفه بـ"نظام الإرهاب والقتل والتهديد" ضد الشعب السورى، والذى يأخذ سوريا الى التفتيت فوق الركام والخراب، على حد تعبيره.

وقال رئيس الحزب الزعيم الدرزى وليد جنبلاط فى حديث إلى صحيفة "الأنباء" الإلكترونية الناطقة باسم الحزب، إن موقفه هذا سياسى مبدئى وهو لم يتدخل فى الأحداث الجارية فى سوريا، بل كان ضد كل أشكال التدخل، ومن أية جهة أتى، وحريصاً على أن تكون مواجهة النظام وطنية، شاملة كل مكونات أبناء الشعب السوري، حفاظاً على وحدة سوريا، وعلى عدم الانزلاق فى متاهات حروب مذهبية ستدمّر كل شيء.

وأضاف أننا "قرأنا أمس كلاماً لأحد أبواق نظام الإرهاب فى سوريا، يرسم سيناريوهات مؤامرات ويقول بلغة التهديد الواضح: "هناك ما ينبغى القيام به لتحصين السويداء (منطقة ذات غالبية درزية فى سوريا)، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، بل هناك ما ينبغى التعجيل به: كسر الحلقة المركزية – والأضعف معاً – فى المؤامرة، أعنى وليد جنبلاط".

وأردف جنبلاط قائلا"على هذا الأساس فإن الحزب يحتفظ لنفسه بحق الردّ القانونى على ما كتب ومن خلال مؤسسات الدولة اللبنانية التى كانت وستبقى خيارنا وملاذنا ومن أجلها تجاوزنا الكثير من الإساءات وقدّمنا التضحيات، واتفقنا مع شركائنا فى الوطن على تثبيت القواسم المشتركة بيننا، وتنظيم الخلاف حول القضايا الأخرى، ونعتقد أن هذه السياسة كانت الخيار الناجح وسنبقى متمسكين بها، داعين كل الأطراف الى تحمّل مسؤولياتها ورفض كل أساليب التحريض والاتهام والتخوين التى دفع ثمنها لبنان غالياً، لا سيما ونحن فى أجواء حوار نتمنى أن يحمل الخير للوطن وأبنائه".

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