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داعش تعدم قاضيا عراقيا فى محكمة جنايات نينوى رميا بالرصاص

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داعش تعدم قاضيا عراقيا فى محكمة جنايات نينوى رميا بالرصاص داعش تعدم قاضيا عراقيا فى محكمة جنايات نينوى رميا بالرصاص
ذكر سكان محليون اليوم الخميس أن عناصر داعش نفذوا حكم الاعدام رميا بالرصاص بقرار من المحكمة الشرعية فى داعش بحق القاضى عبد الله عبد الوهاب قاضى محكمة الجنايات فى الموصل / 400كم شمالى بغداد/.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تنظيم داعش نفذ حكم الاعدام بحق القاضى عبد الله عبد الوهاب قاضى محكمة الجنايات فى الموصل رميا بالرصاص بقرار من المحكمة الشرعية فى داعش حيث كان محتجزا لدى التنظيم فى منطقة العاج غربى الموصل منذ عدة أشهر .

وأشار السكان إلى انه تم ارسال جثة القاضى الى دائرة الطب العدلى فى مستشفى الموصل.
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