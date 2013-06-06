ننشر نتيجة تظلمات الراسبين فى مسابقة الأوقاف

ننشر نتيجة التظلمات التى تقدم بها 138 من المتسابق الراسبين، ممن خاضوا مسابقة تعيين الدعاة بوزارة الأوقاف من خريجى جامعة الأزهر ضمن 57 ألف متسابق نجح منهم 3 آلاف متسابق تراوحت درجاتهم مابين 350 إلى 240 درجة يضاف إليهم 5% من المعاقين كان الحد الأدنى لنجاحهم 175 درجة.

وتظهر الكشوف تدنى درجات المتسابقين عن الحد الأدنى للنجاح دون 8 متسابقين وردت أسمائهم بطريق الخطأ وتبين نجاحهم، كما لم يحصل بعضهم على أى درجات نهائيا، حيث حصل المتسابق حاتم خير الله وترتيبه 125 فى الكشف على صفر فى المسابقة.

وشهد محيط الوزارة توترا على مدى أيام قابلة إجراءات أمنية مشددة لتردد العديد من المتسابقين على الوزارة للتظلم من نتيجة الامتحانات.