وزير الصناعة: إصلاح قاعة المؤتمرات سيبدأ اليوم بتكليف من رئيس الوزراء

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة خلال الموتمر الصحفى الذى عقده اليوم على هامش افتتاح معرض الجلود بأرض المعارض، أن إصلاح قاعة المؤتمرات سيبدأ اليوم، وفقا لما أكده رئيس المجلس الوزراء على أن يتم الانتهاء منه خلال ٦٠ يوما مع شركة المقاولات التى سيتم الاستعانة بها مع الهيئة الهندسية.

وافتتح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة اليوم الخميس معرض الجلود بأرض المعارض، لافتا إلى أنه أصر على المجىء لافتتاح المعرض، ليعلن: "مفيش حاجة هتقصر ارادتنا".

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