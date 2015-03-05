لجنة تعديل «تقسيم الدوائر» تجتمع الأحد المقبل لتحديد أعضائها الجدد

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تقسيم الدوائر المُكلفة بإعداد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ستحدد خلال اجتماعها المقرر عقده الأحد القادم، الشخصيات التي سيتم ضمها لعضوية اللجنة.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن اللجنة ستتابع مصير الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، بشأن مدى دستورية تلك القوانين.

وتابع الهنيدي، أنه في حال قبول أي من الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستنتظر اللجنة قرار مجلس الوزراء بإدراج تلك القوانين ضمن عمل اللجنة أو تشكيل لجنة أخرى لإجراء تعديلاتها.