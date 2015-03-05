مطار القاهرة يستقبل ٨٥٠ سائح من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس ٦٠٠ سائح من جنسيات مختلفة قادمين من شرم الشيخ على رحلات مصر للطيران لزيارة المتحف المصرى ومعالم القاهرة حيث تم نقلهم بالاتوبيسات السياحية لأماكن توجههم.

أوضح العميد مدحت امين مدير شرطة السياحة بمطار القاهرة ان هناك ٢٥٠ سائح من جنسيات مختلفة يابانين وإندونيسين وصينين وفلبينين وصولوا الى مطار القاهرة على طائرات الخطوط الإماراتية والقطرية قادمين من بلادهم.

قامت السلطات المختصة بمطار القاهرة بإنهاء اجراءات وصولهم حرصاً على دعم وتنشيط السياحة وتم نقلهم فى الاتوبيسات السياحية الى مقر اقامتهم بأحد فنادق الجيزة بحضور مندوبى شركات السياحة.