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الأزهر يقرر إنشاء مركز لرصد افكار داعش وشن حرب إلكترونية ضده

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الأزهر يقرر إنشاء مركز لرصد افكار داعش وشن حرب إلكترونية ضده الأزهر يقرر إنشاء مركز لرصد افكار داعش وشن حرب إلكترونية ضده

 

الأزهر الشريف

قرَّر الأزهر الشريف إنشاء مركز إلكترونيٍّ بمشيخة الأزهر الشريف لرصد ما يبثه تنظيم “داعش” الإرهابي من رسائل وأفكار موجهة إلى الشباب والرد عليها، بنفس اللغة التي نُشِرَتْ بها، بالإضافة إلى ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية من جهودٍ في هذا المجال.

وقد وجَّه د. أحمد الطيِّب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الانتهاء من تأسيس هذا المركز وتزويده بكافة الأجهزة والباحثين، وانطلاق أعماله في أسرع وقت لتحصين الشباب وحمايتهم من الانخداع والوقوع في شَرَكِ هذه الجماعات الإرهابية، ومن ينهج نهجها.

مِن جانبه، أكَّدَ د. عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنّه تم اختيار الموقع المناسب للمركز، والانتهاء من التجهيزات اللازمة، وسيتم تزويده بالأجهزة وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لينطلق قبل نهاية شهر مارس

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