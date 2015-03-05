مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بسوهاج‎

لقي شخصين مصرعهما، واصيب أثنين أخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي، بأحد الطرق بمركز أخميم بسوهاج.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً من مركز شرطة أخميم بوقوع تصادم بطريق فرعي بناحية أبار الملك – دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين اصطدام السيارة رقم 46499 نقل سوهاج قيادة المدعو علاء وليم فؤاد 30 سنة ويقيم بناحية الصوامعة شرق – دائرة المركز بالسيارة رقم “1618 ع ر” ماركة جيب شيروكي وإنقلاب السيارة الثانية بالترعة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث وفاة كل من ( نظمي علي عبد اللاه 58 سنة موظف ،و فتحي باهي سليمان 55 سنة عامل) وإصابة كل من ( محمود باهي سلمان 40 سنة سائق ،و أكرم خضر فؤاد 25 سنة طالب).

وتم نقل جثتي المتوفين والمصابين للمستشفي المركزي، وجاري سؤال المصابين فور أمكانية ذلك وتوقيع الكشف الطبي علي المتوفين، وتم إنتشال السيارة من الترعة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .