صلاح ضد يوفنتوس - 10 أرقام مثيرة حول مواجهة فيورنتينا أمام السيدة العجوز

يدخل الدولي المصري محمد صلاح جناح فيورنتينا مباراة يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في محاولة لكسر عدد من الأرقام، له ولفريقه أمام البيانكونيري.

تقام المباراة على ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو في تمام العاشرة إلا ربع، على أن يلعب الإياب في فلورنسا يوم السابع من أبريل المقبل.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الأرقام والحقائق عن مواجهة الفريقين..

- صلاح يدخل البطولة الثالثة له مع فيورنتينا منذ انضمامه قادما من تشيلسي معارا، سجل في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، وحال نجاحه في هز شباك يوفنتوس، سيصبح قد أحرز في كل البطولات خلال سبع مباريات فقط.

- أخر مواجهة جمعت الفريقين في كأس إيطاليا كانت من 10 سنوات، ذهابا في فلورنسا انتهت 2-2، وإيابا فاز يوفنتوس4-1.

- فاز يوفنتوس على فيورنتينا في ثلاث مباريات من آخر خمس مواجهات في معقل السيدة العجوز بكأس إيطاليا.

- ماريو جوميز مهاجم فيورنتينا هو هداف كأس إيطاليا هذا الموسم بالتساوي مع أنطونيو دي ناتالي نجم أودينيزي وكلاهما أربع أهداف، وفرصته متاحة لاحتلال الصدارة.

- أمام فيورنتينا في 10 يناير 2006، كسر أليساندرو ديل بييرو الرقم التاريخي للهداف الإيطالي جيامبيرو بونيبيرتي نجم يوفنتوس في منتصف القرن الماضي والذي ظل متربعا عليه طوال أكثر من 40 عاما بعد تسجيله 142 هدفا في كل البطولات، ولكن ديل بييرو أمام الفيولا سجل هاتريك في شباكهم وفاز فريقه 4-1.

- آخر مباراة فاز فيها فيورنتينا على يوفنتوس في ملعب السيدة العجوز كانت بتاريخ الثاني من مارس 2008 بالدوري الإيطالي وانتهت بنتيجة 3-2.

- فاز يوفنتوس بكأس إيطاليا تسع مرات آخرها 1995 مقابل ستة لفيورنتينا أخرها 2001.

- يوفنتوس أكثر الفرق التي سددت على مرمى المنافس بشكل صحيح خلال دور الـ16 بـ15 تصويبة.

- أول مقابلة بين الفريقين في كأس إيطاليا كانت بتاريخ 10 يونيو 1959 وانتهت بفوز يوفنتوس 3-1.

- لعب صلاح في مباريات الكأس بأوروبا ثماني مباريات بواقع (6) مع بازل وسجل فيها أربعة أهداف وصنع أثنين، وبقميص تشيلسي شارك في مباراتين وصنع هدفا فقط .. واليوم الأولى مع فيورنتينا بكوبا إيطاليا.

صلاح ضد يوفنتوس - خامس بطل أوروبي سابق يواجهه نجم فيورنتينا