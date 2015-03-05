القومى لحقوق الإنسان ينضم مدنياً لقضيتى «شيماء الصباغ» و«محامى المطرية»

عقد المجلس القومى اجتماعة الشهرى برئاسة السيد محمد فائق رئيس المجلس وبحضور السيد عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والسادة اعضاء المجلس .

وقد استعرض المجلس خلال الاجتماع جهوده لتعزيز وتحسين مسيرة حقوق الانسان من خلال الأنشطة التى قام بها على المستويين المحلى والدولى.

وقد اقر المجلس إستعداده للإنضمام إلي الدعوى المدنية كمتضامن فى كل من قضية شيماء الصباغ المحامى كريم حمدى إذا طلبت أسرهم ذلك ، وذلك طبقا لما نص علية الدستور.

كما قام المجلس بإستعراض خطته لزيارة السجون وأماكن الأحتجاز وفى هذا الصدد عبر المجلس عن دهشته من إجراءات تتخذها وزارة الداخلية لعدم إتمام هذه الزيارات مما أدى إلي توقف هذه الزيارات وفقاً للجدول الزمني لخطة عمل المجلس بما لايساهم فى قيام المجلس بمسئولياته طبقاٌ لما نص عليه قانون انشاءة.