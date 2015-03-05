دميان: إنشاء 6 مأموريات لضرائب المهن الحرة لإحكام الرقابة علي القطاع

يبحث هاني قدري دميان وزير المالية اقتراح مصلحة الضرائب انشاء 6 مأموريات مركزية للمهن الحرة وذلك ضمن خطة قدمتها الادارة الضريبية لإحكام الرقابة علي قطاع المهن الحرة الذي لم يحقق حتي الآن الطفرة المنشودة في حجم مساهمته في اجمالي الايرادات الضريبية اسوة بالقطاعات الاخري خاصة الانشطة الصناعية والتجارية.

وكشف وزير المالية عن التخطيط لإنشاء مأموريات مهن حرة بمحافظات الجيزة والإسكندرية ، ومنطقة القناة لخدمة محافظاتها الثلاث ورابعة في احدي محافظات الدلتا ومأموريتين في محافظات الصعيد.

وقال ان هناك عدد اخر من المقترحات التي يجري دراستها تشمل القيام بربط الكتروني بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب وقواعد بيانات مصلحة الشهر العقاري والمحاكم المختلفة بما يسمح بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن النشاط التجاري بجميع انواعه مما يزيد من قدرة مصلحة الضرائب علي التحقق من الاقرارات الضريبية التي يتقدم بها الممولين.

وأشار الوزير الي ان الاقتراحات تضم ايضا التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل اصحاب المهن الحرة مثل نقابات المهن التمثيلية والنقابات المهنية كنقابات الاطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين وذلك لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة اعضاءها وفي نفس الوقت اقرار عدد من التيسيرات لهم لتسهيل تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عليهم من مقار تلك النقابات.

من ناحية اخري تكثف مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة المقبلة من نشاط قوافل التوعية بأهمية اداء الضرائب المستحقة علي المواطنين وذلك بمناسبة دخول موسم تقديم الاقرارات الضريبية الذي يقترب شهره الثاني من الانتهاء حيث بدأ الموسم فعليا من اول يناير الماضي ويستمر حتى نهاية مارس للأفراد ونهاية ابريل للأشخاص الاعتباريين.

وتبدأ المصلحة من الاسبوع المقبل في تفعيل مراكز الارشاد الضريبي بمقار الغرف التجارية والصناعية كما تبدأ مأموريتي المهن الحرة بالقاهرة اول وثان في ارسال لجان خاصة لتلقي اقرارات ممولي المهن الحرة وذلك في مقار نقاباتهم النوعية كنقابة المحامين والمهندسين والأطباء والتجاريين والعاملين بالمهن التمثيلية، الي جانب تشكيل لجان بمقر المأموريتين لتلقي الاقرارات وسداد الضريبة.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان جميع مأموريات ضرائب الدخل علي مستوي الجمهورية بدأت ايضا في انشاء لجان خاصة بها لتسهيل عمليات تلقي الاقرارات الضريبية تيسيرا علي الممولين وضمن جهود وزارة المالية لنشر الوعي بدور الضرائب الاساسي والمحوري في تعزيز موارد الدولة مما يمكن الخزانة العامة من تمويل برامج الانفاق العام المختلفة خاصة برامج البعد الاجتماعي الي جانب تحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ودعم.

وأوضح محمد صلاح رئيس مأمورية المهن الحرة اول القاهرة ان قوافل التوعية التي ترسلها المأمورية لتجمعات اصحاب المهن الحرة مثل المستشفيات الكبري والنقابات المهنية تركز علي شرح مزايا قانون الضرائب وما يتضمنه من تيسيرات ضريبية الي جانب الضوابط التي وضعها للتأكد من حقيقة قيمة الدخل السنوي لأصحاب المهن الحرة، بالإضافة الي توعيتهم بما ينص عليه من عقوبات في حالة التهرب او تقديم اقرار يتضمن معلومات غير صحيحة.

وكشف عن قيام مأمورية مهن حرة اول القاهرة بتجميع بيانات كثيرة عن اعمال اصحاب المهن الحرة المقيدين بالمأمورية من خلال الاستعانة بمصادر عديدة مما اسهم في تكوين قاعدة معلومات مدققه عن انشطة كبار مزاولي المهن الحرة وذلك للاستعانة بها في التحقق من صحة الاقرارات الضريبية المقدمة لها، لافتا الي ان المأمورية احالت خلال الفترة الاخيرة عدد من اصحاب المهن الحرة لمكافحة التهرب الضريبي بفضل هذه القاعدة من البيانات حيث تم تحصيل نحو 4.5 مليون جنيه من احدي مقدمات البرامج الفنية علي احدي الفضائيات بعد الحصول علي عقدها الحقيقي مع القناة.

> من جانبها اوضحت سميرة فرج وكيل وزارة المالية انه تم تفعيل الحصر على الطبيعة داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصية وكذلك تم التعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية مثل جهاز مدينة التجمع الخامس والذي ساهم بشكل كبير فى الحصول على البيانات المطلوب تدقيقها وزيادة اعداد الممولين بشكل كبير من المهندسين ،وتلجأ المأموريات الي الجهات والهيئات المختلفة لتذليل الصعوبات التي تواجهها الادارة الضريبية عند محاسبة اصحاب المهن الحرة والتي تتمثل في عدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المهن الحرة ، كما ان نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضريبة المستحقة لا تزال ضعيفة.

> وأضافت ان اكثر الفئات حرصاً على تقديم الاقرارات الضريبية بين اصحاب المهن الحرة طبقاً لإحصائيات عام 2013 بمأمورية المهن الحرة ثان هم الاطباء بنسبة 48% من اجمالي حصيلة المهن الحرة للمأمورية يليهم المحامون بنسبة 16% ثم المهندسين بنسبة 11% من اجمالي الحصيلة ثم الفنانين بنسبة 8% ثم الخبراء بنسبة 6% ثم المحاسبين بنسبة 5% ثم المدرسين بنسبة 1.16%.

> وأضافت سميرة فرج انه علي الرغم من هذه التحديات إلا ان هناك جهودا تبذل من كافة العاملين مما اثر ايجابا علي زيادة الحصيلة بنسبه 22% عن عام 2012 مما يوكد زيادة الالتزام الطوعي لشريحة كبيرة من الخاضعين للضريبة ولكن الحصيلة لم تحقق حتى الان النتائج المرجوة والمستهدفة.