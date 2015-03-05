بريتش بتروليم: 12 مليار دولار استثمارات تعديل الاتفاقيات الجديدة مع البترول

قال المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا إن تعديل اتفاقيتين بتروليتين لتنمية حقول غاز شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى بريتش بتروليم البريطانية (بى بى) وآر دبليو إى ديا الألمانية يعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حيث تتعاون شركتى بى بى مع آر دبليو إى ديا الألمانية فى ضخ أكثر من 12 مليار دولار لهذا المشروع العملاق.

وأشار عقب توقيع الاتفاقية إلى أنه المرحلة الأولى تتضمن تنمية 5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى و55 مليون برميل مكافئ من المتكثفات، من المتوقع أن يبدأ المشروع فى الإنتاج عام 2017.