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وزارة المالية تبحث إنشاء 6 مأموريات لتحصيل الضريبة من المهن الحرة

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وزارة المالية تبحث إنشاء 6 مأموريات لتحصيل الضريبة من المهن الحرة وزارة المالية تبحث إنشاء 6 مأموريات لتحصيل الضريبة من المهن الحرة
كشف هانى قدرى دميان وزير المالية، عن بحث الوزارة اقتراح مصلحة الضرائب بإنشاء 6 مأموريات مركزية للمهن الحرة، وذلك ضمن خطة قدمتها الإدارة الضريبية لإحكام الرقابة على قطاع المهن الحرة الذي لم يحقق حتى الآن الطفرة المنشودة فى حجم مساهمته فى إجمالى الإيرادات الضريبية أسوة بالقطاعات الأخرى خاصة الأنشطة الصناعية والتجارية.

وأوضح وزير المالية، أن الاقتراح ينص على التخطيط لإنشاء مأموريات مهن حرة بمحافظات الجيزة والإسكندرية، ومنطقة القناة لخدمة محافظاتها الثلاث، ومأمورية رابعة فى إحدى محافظات الدلتا ومأموريتين فى محافظات الصعيد.

وأضاف هانى قدرى دميان، وفقا لبيان صحفى صادر عن الوزارة منذ قليل، أن هناك عدد آخر من المقترحات التى يجرى دراستها تشمل القيام بربط الكترونى بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب، وقواعد بيانات مصلحة الشهر العقارى والمحاكم المختلفة بما يسمح بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن النشاط التجارى بجميع أنواعه مما يزيد من قدرة مصلحة الضرائب على التحقق من الاقرارات الضريبية التى يتقدم بها الممولين.

وأشار هانى قدرى دميان، إلى أن الاقتراحات تضم أيضا التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل أصحاب المهن الحرة مثل نقابات المهن التمثيلية والنقابات المهنية كنقابات الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين، وذلك لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة أعضاءها، وفى نفس الوقت إقرار عدد من التيسيرات لهم لتسهيل تقديم الاقرارات الضريبية، وسداد الضرائب المستحقة عليهم من مقار تلك النقابات.


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