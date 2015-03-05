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مصر للطيران للخدمات الجوية تضاعف طاقتها الإنتاجية لتموين الرحلات

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مصر للطيران للخدمات الجوية تضاعف طاقتها الإنتاجية لتموين الرحلات مصر للطيران للخدمات الجوية تضاعف طاقتها الإنتاجية لتموين الرحلات

 

للطيران

صرح مجدى علوان رئيس شركة مصر للطيران، للخدمات الجوية أن الشركة قامت بتحديث أدوات تشغيلها، وصلت أحدث الماكينة الألمانية لغسيل المعدات و الأدوات، وهى الأكبر من نوعها حيث تصل قدرتها الاستيعابية إلى 10 آلاف قطعة فى الساعة الواحدة .

وأضاف تم تركيب ماكينات جديدة لتقطيع اللحوم والجبن بمطابخ الشركة لتحقيق مزيد من سرعة الأداء و دقة التنفيذ فى آنٍ واحد .

وأشار علوان الي أن الشركة قاربت على الانتهاء من مشروع التكييف المركزى والذى تصل تكلفته إلى 34 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير خط الإنتاج الساخن بالمطبخ العمومي .

يُجري حاليًا اختيار شيف تنفيذى مصرى أو أجنبى للمطبخ العام على أعلى مستوى من الكفاءة ليقوم بإنتاج الوجبات طبقًا للقياسات العالمية ، وإعداد وتنفيذ قوائم الطعام لشركات الطيران العربية والأجنبية، وتدريب العاملين بالمطبخ والإشراف عليهم ونقل خبرته لهم فى هذا المجال.

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