مصر للطيران للخدمات الجوية تضاعف طاقتها الإنتاجية لتموين الرحلات

صرح مجدى علوان رئيس شركة مصر للطيران، للخدمات الجوية أن الشركة قامت بتحديث أدوات تشغيلها، وصلت أحدث الماكينة الألمانية لغسيل المعدات و الأدوات، وهى الأكبر من نوعها حيث تصل قدرتها الاستيعابية إلى 10 آلاف قطعة فى الساعة الواحدة .

وأضاف تم تركيب ماكينات جديدة لتقطيع اللحوم والجبن بمطابخ الشركة لتحقيق مزيد من سرعة الأداء و دقة التنفيذ فى آنٍ واحد .

وأشار علوان الي أن الشركة قاربت على الانتهاء من مشروع التكييف المركزى والذى تصل تكلفته إلى 34 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير خط الإنتاج الساخن بالمطبخ العمومي .

يُجري حاليًا اختيار شيف تنفيذى مصرى أو أجنبى للمطبخ العام على أعلى مستوى من الكفاءة ليقوم بإنتاج الوجبات طبقًا للقياسات العالمية ، وإعداد وتنفيذ قوائم الطعام لشركات الطيران العربية والأجنبية، وتدريب العاملين بالمطبخ والإشراف عليهم ونقل خبرته لهم فى هذا المجال.