أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بهتك عرض 3 أطفال بالأزبكية

Google+ Print
النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بهتك عرض 3 أطفال بالأزبكية النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بهتك عرض 3 أطفال بالأزبكية
أمر محمود مصطفى وكيل أول نيابة الأزبكية وبإشراف المستشار محمد حتة رئيس النيابة، بسرعة ضبط نجل صاحب مطعم، لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال داخل مطعم والدة بالأزبكية، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار صاحب المطعم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تعدى على الأطفال جنسياً، وهتك عرضهم أثناء نومهم ليلاً داخل المطعم محل عملهم، فيما أنكر "أ.ك" التهم المنسوبة إليه، وأكد أن نجل صاحب المطعم هو من كان يتعدى جنسيا على الأطفال، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار "ك.خ" نجل صاحب المطعم.

كانت معلومات سرية تلقاها العميد خالد عبد العزير مدير إدارة الأحداث والمقدم عمر فاروق رئيس المباحث تفيد بقيام "كريم.خ" نجل صاحب مطعم بهتك عرض الأطفال الذين يعملون داخل المطعم عقب نومهم داخله، وعلى الفور تم تشكيل قوة قادها النقيب إسماعيل الغنام والملازم أول مصطفى أبو شادى وأحمد زين وعادل إمام، تم القبض على المتهم الثانى فى القضية، ويدعى "أ.ك" و3 أطفال ممن تعرضوا لهتك العرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365