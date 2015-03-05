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استئناف نظر أولى جلسات محاكمة 213 من "أنصار بيت المقدس"

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استئناف نظر أولى جلسات محاكمة 213 من "أنصار بيت المقدس" استئناف نظر أولى جلسات محاكمة 213 من "أنصار بيت المقدس"
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر أولى جلسات محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، عقب رفعها للاستراحة.

واستكملت المحكمة سماع أمر الإحالة الذى تلاه المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حيث تلت النيابة 25 بندا من الإحالة ويبقى 75 بندا بالاتهام.

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