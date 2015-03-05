ضبط طالبة بالحقوق أثناء ممارستها الدعارة بمساكن شيراتون فى مصر الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى من ضبط طالبة أثناء ممارستها الدعارة مع راغب متعة بمساكن شيراتون فى مصر الجديدة.

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير الناشط الداخلى بالإدارة يفيد قيام فتاة وتدعى "نسمة" 22 سنة طالبة بكلية حقوق بجامعة عين شمس بإنشاء صفحة إباحية على أحد مواقع الإنترنت الإباحية وعرض صورها عارية وكتابة كلمات تعلن استعدادها لممارسة الجنس مقابل 3 آلاف جنيه فى الساعة.

وبعد التأكد من التحريات السرية بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات خرجت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد طاهر والعقيد حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم والمقدم وليد طراف، وتمت مداهمة الشقة المفروشة التى تتخذها المتهمة وكرا لأعمالها والكائنة بمساكن الشيراتون بالقاهرة، وذلك أثناء ممارستها الجنس مع أحد راغبى المتعة وبحوزتهما خمور وحبوب منشطة جنسية وهواتف محمولة ومبلغ 3 آلاف جنيه وأوقية ذكرية، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة.