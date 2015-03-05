2 أبريل.. الحكم فى طعن 16 متهما على حكم سجنهم فى "أحداث عنف شبرا"

قررت الدائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقدم من 16 متهماً على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف شبرا" والتى وقعت خلال يوليو 2013، لجلسة 2 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام خليل وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى 9 أبريل 2014 بمعاقبة بأحكام تراوحت ما بين السجن لمدة 5 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه والسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 3 آلاف جنيه.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 18 متهمًا من أعضاء تنظيم الإخوان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم فى أحداث العنف والبلطجة التى جرت فى منطقة شبرا فى شهر يوليو الماضى.

وتضمن قرار الاتهام 16 متهما من الفاعلين الأصليين "مرتكبى الجرائم" ومتهمين اثنين آخرين قاما بتسهيل حصول المتهمين على سيارتين محملتين بالأسلحة النارية والذخائر، والسير بهما وسط المتهمين وبقية أعضاء التنظيم الإخوانى خلال مظاهراتهم فى شبرا، والتى جرت فى 26 يوليو الماضى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ16 تهم التجمهر، والشروع فى القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام والسكينة بين المواطنين، فى حين تم إسناد المتهمين الاثنين الآخرين تهم الاتفاق ومساعدة بقية المتهمين على استخدام سيارتين فى محملتين بالأسلحة.

وكانت أحداث منطقة شبرا قد وقعت حينما أقدم أعضاء التنظيم الإخوانى على الاعتداء على المواطنين بالضرب خلال مسيرة لهم، والاشتباك معهم باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، على نحو أسفر عن إصابة العديد من المواطنين من أهالى شبرا جراء تلك الأحداث.