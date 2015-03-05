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تأجيل نظر تجديد حبس 55 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ8 مارس

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تأجيل نظر تجديد حبس 55 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ8 مارس تأجيل نظر تجديد حبس 55 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ8 مارس
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، مد أجل تجديد حبس 55 متهما لاتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضى، أثناء فض الاعتصام، لـ8 مارس لدواعٍ أمنية وتعذر حضور المتهمين.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضى أثناء فض اعتصام رابعة، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.

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