تأييد حبس أمين شرطة وآخر 4 سنوات لاتهامهما باختطاف رجل أعمال ليبى

قررت محكمة جنح مدينة نصر أول، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، برفض الاستئناف المقدم من متهمين بينهم أمين شرطة من أصل 3 متهمين، وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالحبس 4 سنوات، على خلفية اتهامهم بالشروع فى خطف ليبى من داخل جراج بعقار بمنطقة مدينة نصر.

والمتهمان الصادر ضدهم قرار الحبس هما "إبراهيم. ع" 35 سنة، " نصير.أ" أمين شرطة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بشارع عباس العقاد دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين قيام الأهالى بضبط "رجب س ع" 27 سنة فرد أمن حال شروعه وآخرون "فروا هاربين" فى خطف "عبد السلام" 42 سنة ليبى الجنسية، رجل أعمال.

وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "عماد ح ز ب" 32 سنة محاسب، و"نصير" أمين شرطة، 35 سنة، و"إبراهيم" 35 سنة بتحريض من "محمد م س م" 45 سنة مدير وشريك بشركة للاستيراد والتصدير ومقيم الهرم، من محافظة شمال سيناء، لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبط المتهم الثانى حال استقلاله السيارة رقم "ط د ن 9386" ماركة أبيزا "ملكه"، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، وبعرضهما على المجنى عليه اتهمهما والهاربين بالشروع فى اختطافه.