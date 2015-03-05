اعلن رئيس الوزراء التركى احمد داود اوغلو فى تصريحات نشرتها الصحف التركية اليوم الخميس ان تركيا لن تشارك فى المعارك ضد تنظيم داعش فى العراق لكنها ستدعم ادارة هذا البلد فى مكافحة الجهاديين.

وقال داود اوغلو فى التصريحات التى ادلى بها لصحافيين يرافقونه الى نيويورك حيث سيجرى محادثات مع الاوساط المالية ان "تركيا لن تشارك فى اى نزاع مسلح فى العراق او سوريا"، مؤكدا "نحن ندعم الهجوم فى الموصل لكننا لن ندخل مباشرة فى المعارك".

وكان وزير الدفاع التركى عصمت يلماظ اكد خلال زيارة الى بغداد الاربعاء دعم بلاده للعراق فى الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وفى تدريب قواته وتجهيزها.

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