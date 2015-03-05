دراسة أسترالية: 7% من أطفال العالم يعانون من قصور الانتباه وفرط الحركة

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من أن حوالى 7% من الأطفال حول العالم يعانون من اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

واستنادا إلى بيانات ونتائج تم التوصل إليها فى أكثر من 175 دراسة سابقة أجريت على مدى ما يقرب من أربعة عقود، استخلص الباحثون بجامعة "بوند" الأسترالية عددا من النتائج المقلقة حول انتشار اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة بين العديد من الأطفال حول العالم.

وقال الباحث "راى توماس" فى جامعة "بوند" فى أستراليا، إن النتائج المتوصل إليها يمكن أن تساعد مسئولى الصحة العامة تحديد ما إذا كان اضطراب قصور الانتباه وفرط النشاط قد تم إهمال تشخيصه من قبل الأطباء والمجتمع.

وأوضح "توماس" أن هذه التقديرات تأتى وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض"، والتى تفيد بأن 11% من الأطفال فى سن المدرسة بالولايات المتحدة قد تم تشخيص معاناتهم من اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة فى عام 2011، مشيرا إلى أنه مع ذلك، فإن معدلات الإصابة قد تضاعفت بمعدل 3,4%، وفقا لما تم نشره فى مجلة" علم النفس والطب النفسى".