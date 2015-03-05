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لجنة عليا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور بالفيوم

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لجنة عليا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور بالفيوم لجنة عليا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور بالفيوم
أصدر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، قراراً رقم 100 لسنة 2015، بتشكيل لجنة عليا برئاسته لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور بالفيوم.

وتضم اللجنة فى عضويتها سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ بصفته عضواً فى اللجنة القومية للأزمات والكوارث، ووكلاء وزارات الصحة والزراعة والطب البيطرى بالفيوم، ومدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومدير إدارة الأزمات، ومدير شئون البيئة، ورئيس شرطة المسطحات المائية، ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز.

وتختص اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والوقاية منه، إضافة إلى متابعة تقديم التطعيمات اللازمة للمواطنين والطيور، ومتابعة حالات المرضى وعمل حصر شامل بأعدادهم، وكذلك تكليف المستشفيات المختصة برفع حالة الطوارئ لاستقبال هذه الحالات.

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مصر 365