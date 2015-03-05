انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى الـ50 للحساسية والمناعة بالإسكندرية

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولى الـ50 للحساسية والمناعة الذى تنظمه الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالتعاون مع جمعية الإسكندرية للحساسية، بعنوان "الجديد فى علاج حساسية الصدر".

ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام، ويناقش آليات حدوث الربو الشعبى، والعلاج ومهارات تدريب المرضى وأسرهم والفريق الطبى والصيادلة على جودة حياة أفضل لمرضى الربو، كما يناقش المؤتمر الجديد فى دلالات التهاب الربو الشعبى وعلاج الحساسيات الصدرية صعبة العلاج، ويعقد على هامش المؤتمر دورة فى الأشعة التشخيصية لأمراض الصدر.

وشارك فى المؤتمر الدكتور مجدى حجازى بصفته رئيسا للقطاع الصحى بالإسكندرية، وممثلا لهانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وألقى كلمة أشاد فيها بالدور البارز الذى تقوم به الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ورئيسها الأستاذ الدكتور سمير خضر، كما أشاد بالموتمر الذى يعتبر من أعرق المؤتمرات العلمية فى مصر والمنطقة العربية.

وأكد الدكتور حجازى على اهتمام مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مشاركة أطباء وزارة الصحة فى مثل تلك الفعاليات العلمية لرفع مستواهم العلمية والعملية، ويأتى ذلك ضمن حرص المديرية على التدريب المستمر للأطباء وووقفوهم على كل جديد فى مجالات الطب.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه ما يزيد عن 1000 طبيب من الجامعات المصرية المختلفة وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحى وعدد من العلماء الأجانب،كما يشارك 92 متحدثا من خلال 25 جلسة علمية.