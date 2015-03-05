مسئول ليبى: قصف مطار امعتيقة الدولى بطرابلس للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

استهدفت طائرة حربية اليوم (الخميس)، محيط مطار امعتيقة الدولى بالعاصمة الليبية طرابلس، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ولم يسفر القصف عن أية خسائر بشرية.

وقال عصام النعاس متحدث القوة الأمنية المشتركة بالعاصمة الليبية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن " مقاتلة حربية حلقت على علو منخفض فوق مطار امعتيقة، وحاولت استهداف المهبط الرئيس، لكنها لم تصب أهدافها بدقة، وسقطت فى منطقة بعيدة عن المهبط ثلاث قنابل ".

وأضاف أن القصف لم يسفر عن أى أضرار بشرية أو مادية، لكن تم تعليق الرحلات لنحو ساعة.

>وتنفذ مقاتلات تابعة لسلاح الجو الليبى منذ نوفمبر 2014، ضربات جوية تستهدف عددا من المطارات والموانئ التى تسيطر عليها قوات "فجر ليبيا"، وشهد مطار امعتيقة تحديدا خلال اليومين الماضيين، ثلاث غارات جوية لم تسفر عن أية خسائر بشرية.

كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسى قد قال يوم الثلاثاء الماضى أمام لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ أنه يعتقد أنه يتوجب على الولايات المتحدة التفكير فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة إذا استمر الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو فى تحقيق انتصارات والاستيلاء على الاراضي.

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