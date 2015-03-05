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القوات العراقية تقتل 18 من "داعش" فى تكريت وبيجى بصلاح الدين

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القوات العراقية تقتل 18 من "داعش" فى تكريت وبيجى بصلاح الدين القوات العراقية تقتل 18 من "داعش" فى تكريت وبيجى بصلاح الدين
واصلت القوات المشتركة العراقية اليوم الخميس عملية تحرير محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم(داعش) الإرهابى، وشرعت بالمرحلة الثانية من العملية حيث تمكنت من تأمين الطرق إلى العلم والدور وسامراء وتطويق تكريت تمهيدا لتحريرها.. وتمكنت من قتل 18 إرهابيا فى منطقة المزرعة فى بيجى حيث قتلت 12 من مسلحى داعش، إضافة إلى ستة آخرين شرق تكريت.

وقالت مصادر أمنية فى محافظة صلاح الدين إن القوات صدت هجوما انتحاريا لمسلحى التنظيم بمنطقة المزرعة فى بيجى بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق اليوم وقتلت الإرهابيين والانتحاريين.

وأضافت أن القوات الأمنية وبمساندة "الحشد الشعبي" الشيعية قتلت 6 من مسلحى (داعش) واحبطت عمليات انتحارية شرق تكريت.. مشيرة إلى أن الطيران العراقى قصف ثلاث سيارت مدرعة وصهريجين مفخخين لداعش قرب ناحية العلم شرق تكريت مما أسفر عن مقتل الإرهابيين الستة.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري- فى تصريح صحفى اليوم- إن القوات الأمنية بالتنسيق مع "الحشد الشعبي" والعشائر تمكنت من استكمال المرحلة الأولى لعمليات "لبيك يارسول الله" الهادفة إلى تحرير محافظة صلاح الدين من داعش.. وتمكنت من تحرير طريق الجلام ومنطقة البو خدو شمال شرق سامراء، وأسفرت العمليات عن مقتل عدد من الانتحاريين العرب والأجانب فى المناطق نفسها.

وأكدت مصادر محلية وأمنية بصلاح الدين وصول القوات العراقية المشتركة إلى وسط ناحية الدور، حيث فر العشرات من عناصر(داعش) تاركين أسلحتهم.

على صعيد متصل، صرح عضو مجلس النواب العراقى حنين قدو اليوم بأن فوجا من المقاتلين الشبك ضمن قوات الحشد الشعبى قتل العشرات من داعش فى منطقة زلاية جنوب صلاح الدين.. موضحا أن المقاتلين الشبك يشاركون فى المعارك، ضمن قوات"الحشد الشعبي"، التى تتواصل لحين تحرير محافظة صلاح الدين من قبضة داعش.
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