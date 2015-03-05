تأجيل استئناف 7 إخوان على حبسهم 5 سنوات بتهمة حيازة قنابل لـ18 مارس

قررت محكمة جنح حدائق القبة، برئاسة المستشار محمود جميل، تأجيل الاستئناف المقدم من 7 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، 3 منهم حضوريا و4 غيابيا، على حكم حبسهم 5 سنوات و3 أشهر، الصادر ضدهم على خلفية اتهامهم بحيازة قنابل صوت ومولوتوف بحدائق القبة، لجلسة 18 مارس للاطلاع.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الأهالى بتجمع مجموعة من الأشخاص مرتدين أقنعة بشارع بورسعيد، وقيامهم بقطع الطريق وإطلاق محدثات صوت.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط "صهيب أحمد عصام عزام مصطفى" 23 سنة حلوانى، وبحوزته محدث صوت، قنبلة دخان وقناع وجه، و"عبد الله متولى غازى" 19 سنة طالب، وبحوزته سلاح أبيض وقناع وجه، و"يوسف محمد محمد غريب" 19 سنة طالب، مصابين بجروح وكدمات إثر تعدى الأهالى عليهم.

واعترف المتهمون بانتمائهم لجماعة الإخوان، وقيامهم بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للجيش والشرطة بتحريض من شخص يلقبونه بالدكتور، لا يعلمون بياناته، مقابل مبالغ مالية.

كما اعترفوا بقيامهم بقطع الطريق بشارع أحمد حلمى بشبرا بتاريخ 25 أغسطس الماضى، المحرر بشأنها المحضر رقم 1762 لسنة 2014 قسم شرطة شبرا، وتفجير قنبلة بشارع رمسيس خلال شهر يوليو الماضى.

وبالانتقال إلى شقة المتهمين تم ضبط 3 جراكن بداخلها بنزين وسولار و4 زجاجات مولوتوف، وحقيبة جلدية بداخلها 20 سلاحًا أبيض عبارة عن 8 كزالك و9 سنجات و3 سواطير وأفارول زيتى اللون خاص بالقوات المسلحة، كما عثر بمسكن المتهم الثالث على منشورات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة ومجموعة من البلى الزجاجى المستخدم فى تصنيع العبوات البدائية حتى تحدث إصابات فى محيط انفجارها.

>تحرر عن ذلك المحضر رقم 19137 لسنة 2014 جنح حدائق القبة، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.