القبض على عامل بحوزته كيلو بانجو فى ديروط بأسيوط

تمكن ضباط مباحث ديروط بمحافظة أسيوط، وبالتعاون من وحدة مكافحة المخدرات، من ضبط عامل وبحوزته كيلو من نبات البانجو .

وكانت معلومات وردت إلى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، تفيد قيام "عبد النبى.ن. ع" 35 سنة عامل ومقيم بندر ديروط بالمتاجرة فى المخدرات .

وبعد التأكد من المعلومات من خلال التحقيقات، تم تقنين الإجراءات القانونية، وتم ضبط المذكور وبحوزته كيلو جرام من نبات البانجو المخدر .

وأمام المقدم خالد شريت رئيس مباحث المركز، اعترف المذكور بالمضبوطات بقصد الاتجا ، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.