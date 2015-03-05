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القبض على عامل بحوزته كيلو بانجو فى ديروط بأسيوط

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القبض على عامل بحوزته كيلو بانجو فى ديروط بأسيوط القبض على عامل بحوزته كيلو بانجو فى ديروط بأسيوط
تمكن ضباط مباحث ديروط بمحافظة أسيوط، وبالتعاون من وحدة مكافحة المخدرات، من ضبط عامل وبحوزته كيلو من نبات البانجو .

وكانت معلومات وردت إلى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، تفيد قيام "عبد النبى.ن. ع" 35 سنة عامل ومقيم بندر ديروط بالمتاجرة فى المخدرات .

وبعد التأكد من المعلومات من خلال التحقيقات، تم تقنين الإجراءات القانونية، وتم ضبط المذكور وبحوزته كيلو جرام من نبات البانجو المخدر .

وأمام المقدم خالد شريت رئيس مباحث المركز، اعترف المذكور بالمضبوطات بقصد الاتجا ، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365