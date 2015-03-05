شاب يتعدى على ضابط بالسب والقذف بكمين أمني بمركز بلاط بالوادي الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد بتعدي شاب علي ضابط مباحث بالسب والقذف بكمين امني بمركز بلاط .

وتبين قيام محمد . م . ع 20 سنة عاطل وحاصل علي دبلوم فني، ومقيم قرية تنيدة بمركز بلاط بالتعدي بالسب والقذف ،علي الملازم أول محمد . ح ” معاون مباحث قسم شرطة بلاط ،أثناء قيام معاون المباحث بإستيقاف سيارة ملاكي بأحد الأكمنة الامنية ،يقودها المتهم ، أمام مقر ديوان مركز شرطة بلاط لفحص أوراق تحقيق الشخصية ورخص التسيير.

وتحرر للواقعة المحضر رقم 153 إداري مركز شرطة بلاط لسنة 2015 ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .