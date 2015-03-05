وزير الداخلية: الشعب المصرى يعتمد على الشرطة لتحقيق أمن الوطن

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اللواء اليوم في احتفالية يوم المجند، إن أبناء الشعب المصرى العظيم يعولون ويعلقون الآمال على رجال الشرطة فى الإضطلاع بمهامهم تجاه أمن الوطن وهو الأمر الذى يتطلب اليقظة العالية والإستعداد الدائم لمواصلة الحرب على الإرهاب وملاحقة شراذمه المأجورة والضالة حتى يتم القضاء على هذه الآفة وإستئصالها من أرض الوطن.

وشهد الوزير بعض المواقف التدريبية والبيانات العملية التى عكست المستوى التدريبى للقوات وما إكتسبوه من مهارات تمكنهم من تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة وإحترافية.. ويشيد بالمستوى التدريبى للقوات.. وووجه بمواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لمواكبة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة للإرتقاء بمعدلات الأداء الأمنى.

ووجه وزير الداخلية رسالة للمجندين، أكد فيها ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحقيق معدلات أداء مرتفعة ومتواصله، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة سيظلون العين اليقظة والساهرة فى حماية الشعب وحراسة ممتلكاته والتصدى لكل من تسول له نفسه أن يسيئ أو يضر بمصالح الوطن.

وقام الوزير بافتتاح مبنى الإدارة العامة لشئون المجندين .. وتفقد مكتب خدمة المواطنين ومبنى إعاشة المجندين، كما إطمأن على توافر كافة التجهيزات والخدمات الأساسية وسبل المعيشة اللازمة للقوات، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية للمجندين، مشددًا على أهمية تطوير الخدمات الأمنية التى تقدم للمواطنين والإحتفاظ بمستوى عالى من الجودة والإستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين و إعداد وتدريب العناصر البشرية التى تقدم الخدمات للمواطنين وتزويدها بتقنيات عالية وبإستخدام أحدث الوسائل لدعم ثقة المواطن فى الأجهزة الأمنية وقدرتها على تحمل مسئولياتها.