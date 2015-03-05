ضبط 3 بحوزتهم شهادة خدمة عسكرية مزورة أثناء استخراج جواز سفر بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم شهادة تأدية الخدمة العسكرية مزورة أثناء استخراج جواز سفر، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بضبط باسم جمال عبدالعظيم عبدة 24 عاما بدون عمل، ومقيم قرية بمم مركز تلا، وتامر مصطفى عزيز الدين بسيونى 29 عاما فنى ألوميتال ومقيم قرية سندله مركز كفر الشيخ، ومحمد عبدالجواد عمارة الديب 51 عاما سائق ومقيم مركز السنطة غربية، وبحوزتهم شهادة مزورة لتأدية الخدمة العسكرية باسم الأول بقصد استخراج جواز سفر له.

وبمواجهة المتهمين قرر الأول بقيامه بالاتفاق مع الثانى والثالث على استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية مقابل مبلغ مالى قدره 10000 جنيه، واعترف الثانى والثالث بمضمون ما جاء، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 4 جنح عسكرية قسم شبين الكوم لسنة 2015 م، وجار العرض على النيابة.