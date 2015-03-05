مفتى الجمهورية: التكاتف لإنجاح مؤتمر مارس الاقتصادى واجب شرعى ووطنى

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن مصر تنتقل بخطوات ثابتة نحو مستقبل واضح، حيث تتجمع وفود العالم الاقتصادية على أرض شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر مارس الاقتصادى الدولى والذى يعد رسالة واضحة أن مصر آمنة مستقرة تحت قيادتها السياسية.

وقال فضيلة المفتى فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى نقلة مهمة فى تاريخ مصر التى تمثل رمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط، مشددا أن التكاتف لإنجاح المؤتمر الاقتصادى واجب شرعى ووطنى على جميع المصريين.

وأوضح أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى- بإذن الله تعالى- دليل واقعى على انحسار الإرهاب الأسود، ودليل على عزيمة الإرادة السياسية فى البناء والتعمير دون تأثر بأفعال السفهاء التى تريد العودة بمصر إلى الوراء.

وأضاف أن المؤتمر الاقتصادى يعود نفعه على الأمة، مما يتوجب علينا شحذ الهمم واستنهاضها للعمل والتنمية وإشاعة ثقافة الإعمار، فالإسلام أعلى من قيمة العمل، وكرّم العاملين والمنتجين، واعتبره شرفًا وجهادًا وصورة مُعبِّرة عن ذات الإنسان واستعداداته، وبه يؤدِّى الإنسان رسالته فى إعمار الأرض.

وبيَّن المفتى أن النبى صلى الله عليه وسلم حفّز على العمل وإعمار الأرض بقوله: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا- يَعْنِى أَجْرًا- وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِى مِنْهَا- يعنى الطير والسباع- فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ"، ومدح العاملين الذين يأكلون من عمل أيديهم فقال: "من بات كالاًّ من عمل يده بات مغفورًا له"، وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعمل فى الحدادة وبيده أثر من هذا العمل؛ فأخذ رسول الله يده وقبلها، وقال: "هذه يد يحبها الله ورسوله"، وهذا دليل على تكريم الإسلام للعامل المخلص المتقن لعمله.

وأكد المفتى أن الله تعالى قرن الرزق بالعمل لقيمته العظيمة، وذلل للإنسان سبل الوصول إلى هذا الرزق، وهذه السبل مدارها العمل والجد والاجتهاد، كما دعا الله تعالى إلى الأخذ بالأسباب والانتشار فى الأرض لتحصيل الرزق ولتحقيق الفلاح فقال تعالى: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِى الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، والإعمار ليس قاصرًا على الزرع فقط، بل يدخل فيه اجتهاد العامل فى مصنعه والموظف فى عمله، كما يدخل فيه بناء المصانع وإنشاء الشركات المنتجة لكل ما يلزم المسلم لييسر عليه حياته ومعاشه.

وتابع أن الإسلام أشاع ثقافة الإحياء وحثَّ عليها فقال تعالى: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، لأجل تحقيق السلم الاجتماعى، ولم يكن هذا قاصرًا على الإسلام فحسب بل إن كل الأديان جاءت لتحقيق السلم الاجتماعى فى مجمل رسالاتها، ووقفت ضد كل ما يهدد هذا السلم سواء جاءه التهديد من الداخل أو الخارج.

>واختتم المفتى تصريحاته بأن الجميع يعلم أن المكائد تحاك لهذا الوطن لكى لا ينهض، وأن هناك من يسعى للوقوف أمام قطار البناء والإعمار وإفشال أية جهود من شأنها رفع المعاناة عن كواهل الأمة، وهذا دورنا فى إشاعة ثقافة التفاؤل والبناء وحث الناس على العمل بل دفعهم إليه دفعًا؛ لأنه بجانب تحصيل الرزق من العمل فقد أصبح ضرورة تجب على كل أحد من أبناء الأمة، لكى يساهم فى بناء وطنه.

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