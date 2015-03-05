"ترزى" يقتل والده لاعتزامه الزواج بعد وفاة أمه بالدقهلية

لقى عامل زراعى بالدقهلية مصرعه على يد نجله لرفضه زواج والده بعد وفاة والدته.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول صبحى محمد حجازى 53 سنة، عامل زراعى، ومقيم بقرية ديمشلت التابعة لدائرة مركز دكرنس جثة هامدة، نتيجة طعنة نافذة من الناحية اليسرى، وعلى الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان الحادث.

وتوصلت التحريات إلى تعدى نجل المتوفى هيثم 25 سنة ترزى، ومقيم بذات الناحية بالضرب بآلة حادة "سكين"، لرفضه زواج والده بعد وفاة أمه بفترة قصيرة ونشبت مشادة بينهم قام على إثرها الجانى بطعن والده، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 3976 لسنة 2015 جنح المركز، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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