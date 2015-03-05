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التحفظ علي 150 أسطوانة بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوادء بمطاى بالمنيا

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التحفظ علي 150 أسطوانة بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوادء بمطاى بالمنيا التحفظ علي 150 أسطوانة بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوادء بمطاى بالمنيا

تحفظت أجهزة الأمن بالمنيا على 150 أسطوانة بوتاجاز بحوزة سائق قبل بيعها بالسوق السوادء بمطاى.

تلقى اللواء محد صادق الهلباوى مدير امن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز مطاى ، يفيد بأنه أثناء مرور لقول الامنى المعين للتأمين بالمركز ، تمكن ضبط السيارة رقم 106923 نقل المنيا قيادة مصطفى . م . م 40 سنه سائق ومقيم ببنى صامت بمركز بنى مزار ولا يحمل رخصة تسيير للسيارة محمل عليها 150 إسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستخدام المنزلى.

وبمواجهة المتهم، قرر انه قام بتجميعها بغرض إعادة بيعها فى السوق السواداء تم التحفظ على السيارة وحمولتها ، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة للتحقيق .

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