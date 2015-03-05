استدعاء الراقصة صافيناز والإعلامي وائل الإبراشي بتهمة التشهير بأحد الفنادق

أمر المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، باستدعاء الإعلامى وائل الإبراشي مقدم برنامج العاشرة مساءً، والراقصة صافينار، بعد تقدم إدارة فندق النبيلة ببلاغ ضدهم يتهمهما فيه بالتشيهر.

وكانت مديرة فندق النبيلة بالعجوزة، ومحامى الفندق قد تقدموا ببلاغ ضد الراقصة صافيناز والاعلامى وائل الإبراشى بسبب الحلقة التى تم إذاعتها على برنامج العاشرة مساء، والتى تمت فيها استضافة الراقصة صافيناز.

وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهما شهرا بإدارة الفندق، من خلال ما قالته الراقصة صافيناز أن إدارة الفندق طلبت منها أعمال منافية للآداب، وذلك إبان العقد المبرم بينهما، وهو غير صحيح، فطلبت النيابة حضور المشكو فى حقهما لسماع أقولهم حول البلاغ.

وكانت نيابة العجوزة قد قررت سابقا إخلاء سبيل الراقصة صافيناز بكفالة مالية عشرين ألف جنيه من سرايا النيابة على ذمة بلاغ اتهمها بإهانة العلم المصري، خلال إحدى الحفلات التى أحيتها بفندق النبيلة باالعجوزة.