أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. انفجار قنبلة بمحطة سكة حديد كوم أمبو بأسوان دون إصابات

Google+ Print
بالصور.. انفجار قنبلة بمحطة سكة حديد كوم أمبو بأسوان دون إصابات بالصور.. انفجار قنبلة بمحطة سكة حديد كوم أمبو بأسوان دون إصابات

انفجرت، صباح اليوم الخميس، قنبلة بجوار منفذ بيع لأحدي شركات المحمول علي سور محطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث انفجرت القنبلة قبل 10 دقائق فقط من وصول قطار قطار 164 الي المحطة، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وتسبب انفجار القنبلة في تحطم منفذ البيع الخاص بشركة المحمول تماما، وتقدر الخسائر بأكثر 200 ألف جنيها، وتسبب الانفجار أيضا في حدوث تهشم للزجاج الخارجي الخاص بسنترال المحطة واستراحة الركاب الخاصة بالسيدات وتهشم بعض الوجهات الزجاجية في الجهة المقابلة للمحطة.

ومن ناحية اخري أعرب اهالي مدينة كوم امبو عن استياءهم من هذا الانفجار، وأكدوا انهم سوف يقفون يدًا واحدة ضد الإرهاب الأسود، وأن ستظل آمنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة