بالصور.. انفجار قنبلة بمحطة سكة حديد كوم أمبو بأسوان دون إصابات

انفجرت، صباح اليوم الخميس، قنبلة بجوار منفذ بيع لأحدي شركات المحمول علي سور محطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث انفجرت القنبلة قبل 10 دقائق فقط من وصول قطار قطار 164 الي المحطة، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وتسبب انفجار القنبلة في تحطم منفذ البيع الخاص بشركة المحمول تماما، وتقدر الخسائر بأكثر 200 ألف جنيها، وتسبب الانفجار أيضا في حدوث تهشم للزجاج الخارجي الخاص بسنترال المحطة واستراحة الركاب الخاصة بالسيدات وتهشم بعض الوجهات الزجاجية في الجهة المقابلة للمحطة.

ومن ناحية اخري أعرب اهالي مدينة كوم امبو عن استياءهم من هذا الانفجار، وأكدوا انهم سوف يقفون يدًا واحدة ضد الإرهاب الأسود، وأن مصر ستظل آمنة.