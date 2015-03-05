بايدن لحيدر العبادى: أمريكا ستقدم المزيد من السلاح للقوات العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى أن التلاحم بين مكونات الشعب العراقى فى المعركة ضد تنظيم (داعش) الإرهابى سيساهم ايجابيا فى تحرير المناطق المحتلة، وقال: إن "حركة التقدم لقواتنا الأمنية فى صلاح الدين وسامراء تسير بوتيرة متصاعدة،ووجهت بضرورة المحافظة على القانون اثناء تحرير المناطق من داعش وما بعدها".

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اليوم الخميس أن تأكيد العبادى جاء خلال إتصال هاتفى تلقاه الليلة الماضية من نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث بحثا سير العمليات الأمنية والعسكرية فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق والأنبار غربى العراق، إضافة إلى تطورات الأوضاع التى يشهدها العراق والمنطقة.

وبدوره، أشاد بايدن بقيادة العبادى وإشرافه على العمليات فى صلاح الدين، وقال: إن "تحرير محافظة صلاح الدين أمر أساسى لهزيمة داعش وأنتم تسيرون بهذا الاتجاه الصحيح، الحكومة نجحت بكسب المقاتلين من أهل الانبار لطرد تنظيم داعش، والولايات المتحدة ستقدم لكم المزيد من الدعم بالسلاح لقوات الأمن العراقية".

وأبدى تأييد الولايات المتحدة لجهود الحكومة العراقية فى محاربة الإرهاب، وأهمية الاستعداد لتحرير الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق، وما تبقى من محافظة الأنبار بعد تحرير محافظة صلاح الدين.

على صعيد متصل، طالب رئيس مجلس الوزراء العراقى الوزارات ومؤسسات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجامعات كافة بإعلان الأسبوع المقبل "أسبوع التضامن مع القوات الأمنية"، تزامنا مع الانتصارات التى تحققها القوات المسلحة و"الحشد الشعبي".. ودعا إلى إيلاء هذه المناسبة إهتماما خاصا، بما يشكل وقفة تضامن مع القوات فى معركتها ضد قوى الإرهاب والظلام، وخاصة من قبل وسائل الإعلام الوطنية.

>