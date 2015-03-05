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وزير الإسكان: توقيع مذكرات تفاهم مع تحالفات مصرية وعربية في مؤتمر “شرم الشيخ”

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وزير الإسكان: توقيع مذكرات تفاهم مع تحالفات مصرية وعربية في مؤتمر “شرم الشيخ” وزير الإسكان: توقيع مذكرات تفاهم مع تحالفات مصرية وعربية في مؤتمر “شرم الشيخ”

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستقوم بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، مع شركات وتحالفات مصرية وعربية كبري، خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والمزمع عقده في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى، وذلك لتنفيذ مشروعات عقارية كبرى.

وقال الوزير خلال تفقده أحد أكبر المشروعات السكنية التى تنفذها الشركة المصرية – “سيكون”، والتى تمتلكها الحكومتين المصرية والسعودية، بحضور السفير السعودي أحمد عبدالعزيز قطان، إن المؤتمر الاقتصادي، لن يكون نهاية المطاف، بل هو البداية الحقيقية، فمصر على الطريق تفتح ذراعييها للاستثمارات الجديدة، ولهذا قمنا بحزمة تشريعية كبيرة، لدفع عجلة الاستثمارات، آخرها إقرار قانون الاستثمار، مع الإعلان رسميا فى المؤتمر عن إقرار اللائحة العقارية.

وأضاف الوزير:” نحن حريصون على دفع عجلة الاستثمار، وتحقيق سبل التعاون، بما يحقق الإستفادة الكبرى من الاستثمارات، فالقطاع العقارى، هو قاطرة التنمية الذي يساهم فى دفع كافة القطاعات، وتوفير الآلاف من فرص العمل”.

وأشاد الوزير بالعلاقات التاريخية بين والسعودية، والشركة المشتركة بين الحكومتين، معبرا عن إعجابه بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الشركة، التى تم إنشاؤها فى السبعينيات من القرن الماضي، مناصفة بين الحكومتين، ووصلت استثماراتها الحالية إلى ٤ مليارات جنيه، بما يعكس مدى نجاحها الكبير.
> وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الشركة تعتبر من أنجح النماذج في كيفية الشراكة بين حكومات الدول، وتقوم الشركة بتوصيل رسالة مهمة للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والسعودية، مشددا على أن مصر حريصة على دعم وتوطيد هذه العلاقات، خاصة وأن البلدين تعتبران ” رمانة ميزان” الشرق الأوسط.

وقال مدبولى:” نوجه رسالة قوية لكافة الشركات المصرية والعربية، من خلال الشركة المصرية – السعودية، وموعدنا نهاية الأسبوع المقبل، فى المؤتمر الاقتصادي، ولا ننسى أن فكرة هذا المؤتمر، يعود للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ونؤكد شكرنا العميق للملك سلمان، الذي أعطى توجيهاته بحضور وفد على أعلى مستوى في المؤتمر الاقتصادي”.

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