7 مايو.. الحكم على 67 إخوانياً فى اتهامهم باقتحام مبنى محافظة سوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، مد أجل الحكم على 67 إخوانيًا، بينهم "12" محبوسين متهمين فى قضية اقتحام مبنى محافظة سوهاج، إلى جلسة 7 مايو المقبل، وهتف المتهمون من داخل القفص بعد قرار مد الأجل "الله أكبر ولله الحمد".

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وطارق صلاح الدين حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الخير.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم فى 6 يوليو 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.