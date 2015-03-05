متهمو "بيت المقدس" يطالبون بتشغيل تكييف قفص الاتهام لشعورهم بالاختناق

طرق متهمو قضية "أنصار بيت المقدس" على زجاج قفص الاتهام قائلين "هتموتونا"، مطالبين بتشغيل التكييف الخاص بالقفص، وذلك عقب شعورهم بالاختناق داخل القفص وتغطية جدرانه بالشبورة نتيجة لعدم وجود هواء داخل القفص، وعلى الفور كلف رئيس المحكمة مسئول الأمن بالقاعة بتشغيل التكييف، وهو ما أدى إلى بث الهدوء داخل القفص مرة أخرى، واستكمال المستشار تامر الفرجانى تلاوة أمر الإحالة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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