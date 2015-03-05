ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم و580 لتر سولار مهربة للسوق السوداء بقنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن مباحث التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص تمكنت من ضبط 580 لتر سولار، تم تجميعها بغرض بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم 4499 جنح قوص ضد محطة بنزين قوص الجديدة وصاحبتها "شيماء. م".

وأضاف أنه تم ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز زنة 50 كيلو بالسيارة رقم 2961 نقل الأقصر قيادة السائق "أحمد. ا. م" من مركز الأقصر بغرض تهريبها والبيع بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم "2445" جنح قوص.

وأكد محافظ قنا تكثيف الحملات التموينية لضبط المهربين حرصا على عدالة التوزيع ووصول المواد التموينية المدعمة لمستحقيها.