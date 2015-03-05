حادث مأساوى ببنى سويف.. وفاة موظف وابنته عقب تناولهما وجبة برجر فاسدة

لفظ اليوم موظف وابنته أنفاسهما الأخيرة بإحدى قرى مركز إهناسيا غرب بنى سويف، وقرر الأطباء تحويل زوجته و4 من الأبناء إلى معهد السموم بالقاهرة.

يأتى ذلك بعد أسبوعين قضوها ما بين احتجاز وتردد على المستشفيات والبقاء بالمنزل لإصابتهم بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة بورجر وكفتة بمنزلهم.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن تلقى إخطارا من العقيد هشام فريد مأمور مركز شرطة إهناسيا بإبلاغ المستشفى المركزى عن وصول أسرة مكونة من 7 أفراد يقيمون قرية الشوبك دائرة المركز يعانون من الغثيان وانخفاض فى الدورة الدموية نتيجة الإصابة بحالة تسمم غذائى.

انتقل المقدم ياسين السوهاجى نائب مأمور إهناسيا ورئيس المباحث الرائد مصطفى أبوعقرب، وتبين من التحريات وأقوال المصابين أنهم اشتروا كمية من البورجر من متجر سلع غذائية وتم طهوها بالمنزل وتناولوها على العشاء وشعروا بعدها بغثيان وقىء ومغص، وتم نقلهم للمستشفى المركزى وقرر الأطباء احتجازهم ثم نقلوا إلى المستشفى العام تحت الملاحظة، ثم قرر المحافظ نقلهم إلى حميات بنى سويف، وبعد يومين من عودتهم للمنزل توفى اليوم على عبدالفتاح إسماعيل 55 سنة موظف بالوحدة البيطرية ويعمل تاجر بالشادر "الاب"، وابنته منال 17 سنة طالبة بالثانوية العامة، وقرر الأطباء تحويل باقى أفراد الأسرة إلى معهد السموم بالقاهرة وهم مايسه حماده محمد مرسى 40 سنة (الأم، ربه منزل ) والأبناء: وفاء 22سنة، أمل 10 سنوات، يوسف 8 أعوام، حسن 6 سنوات.

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