انفجار قنبلة بدائية الصنع بجوار سيارة ضابط شرطة بالفيوم

انفجرت صباح اليوم قنبلة بدائية الصنع بجوار سيارة ضابط شرطة بالقرب من منزله بمدينة الفيوم إثر قيام مجهولين بوضع القنبلة بجوار السيارة مما تسبب فى تحطيم الزجاج الأمامى للسيارة، وواجهات المنازل القريبة منها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا يفيد بالواقعة وتبين من التحريات أن مجهولين قاموا صباح اليوم بوضع عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار سيارة المقدم أحمد ش الضابط بشرطة المرافق بالقرب من منزله بحى الجامعة بمدينة الفيوم وانفجرت العبوة مما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامى للسيارة وواجهات المنازل القريبة من الانفجار، وانتقل فريق من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث.