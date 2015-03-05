قاضى "أنصار بيت المقدس": توفير المياه للمتهمين بالقفص لشعورهم بالاختناق

كلف قاضى متهمى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" مسئولى الأمن بقاعة المحكمة بتوفير المياه اللازمة للمتهمين نظرًا لارتفاع درجة الحرارة بالقفص، كما قرر السماح لمن يرغب فى دخول الحمام.

وفى نفس السياق، قطع أحد المحامين حديث النيابة، مؤكدًا أنهم لم يقوموا بإثبات حضورهم كدفاع عن المتهمين، كما أنهم لا يعلمون ما يحدث بالقفص بين المتهمين ولا يوجد أى تواصل معهم، فعقب القاضى على حديثه قائلا "إحنا شايفين كل حاجة ودول أرواح لازم نحافظ عليها، وعقب انتهاء النيابة سوف تثبت حضورك كما تشاء"، وواصل ممثل النيابة تلاوة أمر الإحالة.

ووصل منذ قليل المحامى منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق "محمد مرسى" للحضور مع متهمى قضية "أنصار بيت المقدس".

وفى نفس السياق، واصل المستشار تامر الفرجانى رئيس نيابة أمن الدولة العليا بتلاوة أمر الإحالة حيث كشف تفاصيل عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكذلك واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك، وتفجير مديرية أمن القاهرة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

متهمو "بيت المقدس" يطالبون بتشغيل تكييف قفص الاتهام لشعورهم بالاختناق