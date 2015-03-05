25 مارس.. نظر تجديد حبس موظفة بحى المطرية متهمة بقتل زوجها وأبنائها

حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، جلسة 25 مارس لنظر تجديد حبس موظفة بحى المطرية، أمام إحدى غرف المشاورة، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، لاتهامها بإضرام النيران فى شقة الزوجية، مما تسبب فى تفحم زوجها وأولادها الأربعة، وذلك فى حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

كان تلقى المقدم مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق فى شقة بشارع شجرة مريم بالمطرية، على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، بإشراف اللواءين ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ونائبه جمال حلاوة، وتمكنوا من محاصرة كرات اللهب، قبل امتدادها لباقى المنزل، المكون من 6 طوابق.

وتبين من التحريات، التى أشرف عليها اللواء عصام سعد نائب مدير مباحث القاهرة، أن الحريق التهم شقة بالطابق الخامس، يسكنها موظف بشركة صناعات غذائية وأولاده الأربعة، الذين تفحمت جثثهم تماما، إثر نشوب حريق بالشقة، نتيجة تسرب الغاز.

فى الوقت الذى قام فيه أحد سكان العقار بالتقدم ببلاغ لقسم شرطة المطرية، يتهم فيه زوجة المجنى عليه، بقيامها بإضرام النيران فى الشقة، انتقامًا من زوجها، الذى تقدم ببلاغ ضدها، يتهمها بإقامة علاقة غير شرعية مع زميل لها بالحى، فقررت الانتقام منه، وتولت النيابة التحقيق فى الحادث.