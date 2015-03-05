محامى "وايت نايتس": المحكمة أسقطت حقنا فى الاستئناف بقضية إستاد القاهرة

قال معتز الشافعى عضو هيئة دفاع متهمى رابطة الوايت نايتس، إن المحكمة أصدرت قرارا أمس بإسقاط حق المتهمين فى الاستئناف، وتم تأييد الحكم بحبس المتهمين فى قضية إستاد القاهرة، لأن المتهمين لم يحضروا أمس الجلسة.

وأضاف الشافعى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المتهمين تخوفوا من حضور جلسة أمس بعد هجوم عدد من وسائل الإعلام عليهم، وكذلك هجوم رئيس النادى وهو ما منعهم من حضور الجلسة وجعل القاضى يصدر قرارا بإسقاط حقهم فى الاستئناف، ولكن هناك معارضة استئنافية سيتم تقديمها للمحكمة.

وأشار الشافعى، أن المحكمة برأت المتهمين من تهمة إتلاف الممتلكات وقررت حبسهم فى تهم التظاهر والتعدى على قوات الأمن.

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