أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى "وايت نايتس": المحكمة أسقطت حقنا فى الاستئناف بقضية إستاد القاهرة

Google+ Print
محامى "وايت نايتس": المحكمة أسقطت حقنا فى الاستئناف بقضية إستاد القاهرة محامى "وايت نايتس": المحكمة أسقطت حقنا فى الاستئناف بقضية إستاد القاهرة
قال معتز الشافعى عضو هيئة دفاع متهمى رابطة الوايت نايتس، إن المحكمة أصدرت قرارا أمس بإسقاط حق المتهمين فى الاستئناف، وتم تأييد الحكم بحبس المتهمين فى قضية إستاد القاهرة، لأن المتهمين لم يحضروا أمس الجلسة.

وأضاف الشافعى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المتهمين تخوفوا من حضور جلسة أمس بعد هجوم عدد من وسائل الإعلام عليهم، وكذلك هجوم رئيس النادى وهو ما منعهم من حضور الجلسة وجعل القاضى يصدر قرارا بإسقاط حقهم فى الاستئناف، ولكن هناك معارضة استئنافية سيتم تقديمها للمحكمة.

وأشار الشافعى، أن المحكمة برأت المتهمين من تهمة إتلاف الممتلكات وقررت حبسهم فى تهم التظاهر والتعدى على قوات الأمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365