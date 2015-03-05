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وزير الاستثمار يفتتح مصنعا للبتروكيماويات بمدينة السادس من أكتوبر

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وزير الاستثمار يفتتح مصنعا للبتروكيماويات بمدينة السادس من أكتوبر وزير الاستثمار يفتتح مصنعا للبتروكيماويات بمدينة السادس من أكتوبر

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن تمتلك العناصر البشرية والمقومات الصناعية الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن تشجع الاستثمار الجاد.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس، مصنع للبتروكيماويات بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تشيكية، بقطاع الأقمشة غير المنسوجة.

وأضاف سالمان، أن العديد من مؤسسات التقييم الدولية أصدرت تقارير إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري والتي تؤثر في حركة الاستثمارات العالمية ومنها مؤسسة “موديز” التي قامت بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB – إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة.

وقام وزير الاستثمار باستعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2014 – 2015، والتي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بالربع الأول عن العام المالي 2013 – 2014 واتجاه معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة للانخفاض بعد اتجاهها الصعودي لثلاثة أعوام متتالية.

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