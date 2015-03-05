ضبط مخزن بضائع مهربة و 4 سيارات نقل كبير بحمولة17 طن ملابس جاهزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط مخزن بمنطقة الجرابعة – نطاق قسم شرطة الزهور “خارج نطاق الدائرة الجمركية”، يحوى كميات كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية “مهربة” .

ووتم ضبط 5 طن ضائع اجنبية الصنع “ملابس” غير خالصة الرسوم الجمركية مخبأة داخل المخزن المشار اليه، كما قامت مجموعات العمل بتمشيط الطرق والمدقات وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، أسفرت عن ضبط 4 سيارات نقل كبير محملة جميعا بـ12 طن بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية “مهربة” .

ووجه اللواء فيصل دويدار مدير امن بورسعيد بإستمرار بذل الجهود المكثفة للتصدى لظاهرة التهريب وضبط القائمين عليها وعرض النتائج يوميا وأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية والعرض على النيابة العامة.